В Госдуме объявили о создании препаратов, которые вернут стране нормальную жизнь

13.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19 начнутся в июне и должны завершиться выбором наиболее эффективного средства к концу июля.

Об этом на заседании Госдумы заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам чиновника, сейчас продолжаются доклинические испытания ряда кандидатных вакцин.

«В июне месяце планируется начать клинические испытания. По результатам доклинических мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет, а в июне начнутся клинические испытания. По ходу клинических испытаний мы фактически поймем уже сроки, когда мы сможем расширить контингент подлежащий и расширить изучение уже непосредственно в практическом применении.

Рассчитываю, что в июле, наверное, ближе к последней декаде уже первые препараты появятся. Сегодня, во всяком случае, есть от наших академиков, научных сотрудников есть такие прогнозы, поэтому я ретранслирую их, – заявил Мурашко.

Он также сообщил, что сегодня в России также испытывают ряд препаратов, позволяющих бороться с коронавирусом нового штамма.

«Мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, что в ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания и одни из них заменяют иностранные препараты, один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью. Сейчас первый опыт клинического использования показывает уже позитивный эффект. Идет разработка вакцин, потому что фармацевтическое управление процессом – это то, когда мы сможем вернуться к нормальней жизни», – подчеркнул министр.