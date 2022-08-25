«В Госдуме объявили Запад соучастниками Украины по ядерному терроризму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ряд крупных аварий на АЭС, очевидным образом, ничему не научили Киев и его натовских покровителей. Русофобская идеология перевешивает принципы ядерной безопасности. Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют. Соучастниками и пособниками преступлений становятся страны Запада, снабжающие Украину все более тяжелыми видами вооружения. Попустительствуя варварским атакам на ЗАЭС, спонсоры Киева ставят под угрозу народы своих стран, что безответственно и недопустимо», – говорится в заявлении.

Также Совет Госдумы потребовал прекратить поставки на Украину западных вооружений.

«Только за сутки, по данным Министерства обороны, армия Украины нанесла семь раз удары по району Запорожской АЭС. Поэтому вопрос крайне важный», – сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередач в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередач.

Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения.

Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Велись работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока.

На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.