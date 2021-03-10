В Госдуме огрызнулись на выпад Жириновского и сто раз пожалели

10.03.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался сегодня в Госдуме РФ при обсуждении повестки на то, что его толкают представители «Единой России», когда он спускается с трибуны.

«Как-то должно быть соблюдение какого-то этикета. Когда предоставляете слово представителю «Единой России», он встает и идет. И мы сталкиваемся в проходе. Ну что, подождать нельзя? Неверов ждет, когда я пройду, а Никонов прет, как танк. Исаев прет. Не только дистанции нет – столкновение депутатов. Уважения к возрасту нету, к должности, к положению. Давайте, я буду ждать, пока пройдет депутат от «Единой России», если у них не хватает совести», – сказал Жириновский.

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Спикер Вячеслав Володин призвал депутатов к толерантности, но Жириновскому решил ответить депутат-коммунист режиссер Владимир Бортко.

«Я бы хотел объяснить Жириновскому простую вещь – депутаты равны, независимо от того, какую должность они занимают. Здесь все одинаковы. Можно говорить об этике с точки зрения того, кто старше, кто младше. Но в принципе все одинаковы», – сказал Бортко.

На этот раз обстановку попытался разрядить представитель «Справедливой России» Валерий Гартунг.

«Чтобы никто ни с кем не сталкивался, разметку нанести, и все», – сказал он.

Володин попытался в очередной раз закрыть дискуссию.

«Если мы не найдем взаимопонимания, будут кризисы, проблемы, склоки, дрязги. Мы от этого уходили долгое время. Именно поэтому из партий, которые ответственны перед избирателями, сформировалась большая четверка. Здесь же были и драки, и скандалы. Это все за счет избирателей. Хорошо, что все это в прошлом. Надо этим дорожить», – увещевал спикер, но тщетно.

Вячеслав Никонов, который должен был выступать по вопросу о культуре, начал с ответа Жириновскому.

«Нас хорошо воспитывают, Владимир Вольфович. Еще до того, как пойти в школу, я знал, кого и как надо пропускать: женщин, старших. Я не припомню случая, чтобы я «пер, как танк» и кого-то не пропускал. Вы меня с кем-то спутали», – сказал Никонов.

Лидер ЛДПР выждал следующего вопроса о госслужбе и записался на выступление, чтобы ответить Бортко.

«Плохо, что депутаты не знают историю культуры и продолжают говорить о равенстве. Никакого равенства никогда и нигде не было. Из-за вашего равенства миллионы людей лежат в могиле. Гильотиной отрубали головы миллионам французов.

Вот, говорят: к женщине должно быть уважение. Разве в регламенте записаны половые различия. К возрасту нужно проявлять уважение, к знаниям. Из-за вашего равенства СССР распался. Все разбегаются, последняя Белоруссия уходит. И в вашем фильме нет равенства. Там был профессор Преображенский и дурак Шариков, и Швондер наверху пел «Интернационал». Зачем вы такие фильмы снимаете?!», – кричал Жириновский.

Поскольку дискуссия о толкучке грозила растянуться на весь день, Володин сделал всем ее участникам замечания и попросил не провоцировать Жириновского.