В Госдуме опровергли фейки либералов о сокращении расходов на здравоохранение

14.10.2021 19:35 (Мск), Москва, Елена Острякова

В Госдуме РФ так же, как ранее в Совете Федерации, опровергли утверждения несистемных либералов и парламентской оппозиции о том, что в России сокращаются средства, выделяемые из госбюджета на здравоохранение.

Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данные даются по фактическому исполнению бюджета. Это реально истраченные деньги. Итак. 2017 – 2,8 трлн руб, 2018 – 3,3 трлн, 2019 – 3,8 трлн, 2020 – 4,4 трлн, 2021 год – мы можем дать пока данные только на 1 сентября, это выделенные деньги – 5 трлн 64 млрд. На сегодняшний день в проект бюджета на 2022 год заложена цифра 5 трлн 188,5 млрд. Однако здесь отсутствуют те средства, которые еще только предстоит распределить во втором чтении. Приведу лишь один пример. Это поручение президента по программе реабилитации – порядка 20 млрд рублей. Сейчас они находятся на госрасходах, после второго чтения они встанут на свою полочку – здравоохранение. Расходы на здравоохранение в 2021 году по сравнению с 2017 годом выросли на 78%, расходы из федерального бюджета – в три раза, по сравнению с изначально принятым бюджетом – на 13%. Мы слишком часто слышим утверждение: государство сокращает расходы на здравоохранение. Я ответственно заявляю, что это либо незнание, либо откровенная ложь», – сказал Макаров.

Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин опроверг в Совете Федерации негативные слухи, распространяемые либералами. По его данным, в следующем году рост средств на здравоохранение составит 1 трлн 382 млрд.