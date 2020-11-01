В Госдуме отчитали Набиуллину за рапорты о стабильности курса рубля

25.11.2020, Москва, Елена Острякова

Глава Центробанка России Эльвина Набиуллина не видит необходимости влиять на курс валют в стране. Об этом она заявила сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что в этом году на курс оказывали влияние цены на нефть. Но, тем не менее, движения были приблизительно, как в 2018 году, и гораздо меньше, чем в 2014-15 годах… Несмотря на драматическое падение цен и экспорта, курс валют был более стабилен. На это повлияла политика таргетирования инфляции и бюджетное правило», – сказала Набиуллина.

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Она уточнила, что в случае возникновения риском Центробанк проведет валютную интервенцию.

«Если на рынке будет повышенная волатильность, у нас всегда есть инструмент валютной интервенции. У нас золотовалютные резервы достаточно. И если мы увидим какие-то серьезные риски финансовой стабильности, мы конечно можем интервенировать», – сказала Набиуллина.

Её отчет не понравился коммунистам.

Центробанк России размещает золотовалютные резервы страны в банках США и ЕС, где сейчас процентные ставки составляют от 0 до 0,25%, заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

«У нас Центральный Банк должен держать стабильность национальной валюты. И как он ее держит? У нас за полгода девальвация валюты 25%. Золотовалютные фонды, за которые тоже отвечает Центральный банк, составляют на 16 октября 585,3 млрд долларов. Мы странам, которые объявляют нам санкции, отдаем свои золотовалютные резервы под минимальные проценты», – сказал Коломейцев.

По его данным за 2019-й год в России закрылось полтора миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. За 10 месяцев этого года – 1 млн 97 тыс.

«По мнению экспертов, у нас в привилегированном положении находятся 12 крупных банков, которые получают все деньги на госпрограммы, льготное кредитование. Им неинтересно кредитовать ни малый, ни средний бизнес. Банки, которые кредитуют малый и средний бизнес, находятся в совершенно неравных условиях», – сказал Коломейцев.

По его мнению, реальная инфляция в России составляет 10% и выше, а проводимая денежно-кредитная политика лишает экономику развития.