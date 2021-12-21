В Госдуме отметили день рождения Сталина

21.12.2021  16:41 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, СССР


Член фракции КПРФ Вячеслав Мархаев сегодня в Госдуме прежде, чем задать вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову решил поздравить коллег и страну с днем рождения Сталина.

«Сегодня день рождения Иосифа Сталина. Поздравляем наш многонациональный народ с этой датой. Эта эпоха самой индустриально развитой державы в мире, которая производила не только калоши», – сказал Мархаев.

Член фракции КПРФ Вячеслав Мархаев сегодня в Госдуме прежде, чем задать вопрос министру промышленности...

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин попытался перевести поздравление Мархаева в шутку, отметив, что сегодня также день рождения вице-спикера Сергея Неверова.

«Давайте его поздравим. А что касается Иосифа Виссарионовича, правильно упомянули. И у Рокоссовского день рождения. Надо помнить и опираться на человека труда. Вот пример «Единой России», когда она, опираясь на человека труда, получила большинство в Государственной думе. Если КПРФ будет это делать, у вас будет больше и больше голосов. Что, не так? Сергей Иванович 16 лет в шахте работал. Где еще вы увидите такого депутата, который из шахты пришел в политику в самое тяжелое время. Встал на защиту прав трудящихся. А сегодня заместитель председателя Госдумы», – сказал Володин.

Однако министр не обратил внимание на ерничанье спикера и отнесся к поздравлению советского лидера серьезно.

«Я присоединяюсь, это важная дата. Великий политический и государственный деятель. Действительно в период его правления было много сделано для развития промышленности», – сказал Мантуров.

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