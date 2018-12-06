В Госдуме ответили на обвинения США: «Мы не та страна, которой можно ставить ультиматумы»

06.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Американцы, угрожая России выходом из договора о ракетах малой и средней дальности (РМСД), не брезгуют переходить к двойным стандартам и прямому шантажу.

Об этом во время сегодняшнего заседания Госдумы заявил депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Шаманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сегодня становится очередной картой двойных стандартов, которую пытаются разыгрывать. Конечный итог нам давно известен – обвинить Россию во всех несуществующих грехах», – прокомментировал Шаманов американскую инициативу.

«В чём заключается крупная претензия наша к американцам и одна ничем не подтверждённая, которую они имеют к нам: первое – это два развёрнутых района ПРО в Румынии и начавшийся процесс в Польше. Там противоракеты, которые, как они говорили, «направлены против никого», потом – «против Ирана», но реально они направлены против нас, и не учитывать их мы не можем.

Вся суть там техническая. Вместо противоракет несложно подвезти ракеты средний дальности с радиусом от 800 до 1500 километров с целью нанесения ударов с подлётным временем от 8 минут до 15, что полностью противоречит этому договору.

Второе – это использование БПЛА с технологией крылатых ракет, это известные дроны.

И третье – с 2000 года мы настаиваем, чтобы не проводились испытания «ракет-мишеней» с ракетными технологиями, что, по существу, позволяет им разрабатывать и усовершенствовать то оружие, которое подходит под этот класс ракет», – рассказал депутат.

«У них к нам одна претензия по ракете «Искандер-М», которая, якобы, по их секретным данным- «имеются доказательства», что мы ее испытали. Абсолютно ответственно вам заявляю – никаких испытаний, никакой ракеты такой дальности действия мы не испытывали, и господин Помпео это знает.

Когда он приглашал трёх наших руководителей спецслужб во главе с Нарышкиным, Бортниковым и покойным Коробовым, в Вашингтоне ему был задан конкретный вопрос: «Не хотите всем говорить, нам скажите, мы же с вами коллеги по секретному цеху» – ничего не говорят, ничего не показывают», – добавил Шаманов.

По словам депутата, это прямой блеф со стороны США с целью в очередной раз навесить ярлыки на Россию.

«Мы не собираемся ни перед кем оправдываться, мы не та страна, которой можно ставить ультиматумы. Благодаря усилиям Госдумы, правительства, принятым мерам, страна и наши союзники надёжно защищены, и поэтому мы можем быть уверены в завтрашнем дне нашей России», – подытожил Владимир Шаманов.