В Госдуме озвучили резкое предостережение Лукашенко

07.10.2020, Москва, Михаил Рябов

Если Александр Лукашенко рассчитывает лишь имитировать политические изменения в Белоруссии, задавив протесты силой, он ошибочно надеется удержать власть и оставить Россию в неведении.

Об этом говорится в заявлении члена комитета Госдумы по международным делам депутата Елены Паниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политические риски России в связи с белорусским трансфером продолжают расти. Протесты не прекращаются, напряжение в белорусской элите нарастает. В связи с тем, что Качанова, Сергеенко и Макей не попали под санкции ЕС, понятно, что на Западе их считают определённым политическим резервом.

Лукашенко сознательно удерживает вокруг себя группировки, ориентирующиеся на разные геополитические центры силы. Есть реальная опасность, что он полностью выхолостит конституционную реформу, что не разрядит напряжение, а усилит его. Если общество окончательно поймёт, что его опять обманули и Лукашенко намерен остаться, косметически перераспределив полномочия между ветвями власти, последний ресурс России будет исчерпан.

Сейчас Лукашенко нетерпеливо ждёт от России денег. Россия ждёт ясности по конституционной реформе и трансферу. Российские приоритеты – дорожные карты по Союзному государству.

Но опасность того, что Лукашенко опять может всё перевернуть, как это не раз бывало, остаётся. Деньги от России должны начать поступать только после реальных шагов по политической реформе.

Если Лукашенко опять обманет, Россия потеряет Белоруссию, так как способов перехватить протест больше не останется», – констатирует Панина.