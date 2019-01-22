В Госдуме поблагодарили украинцев за идиотское поведение

22.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Неадекватные заявления представителей Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы позволяют России быстрее и эффективнее доносить свою позицию до иностранных партнёров.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем более идиотские заявления делают депутаты Верховной рады, которые находятся в ПАСЕ, тем порой легче доносить нашу позицию до наших партнёров. Поэтому я только рад, что у них такое простодушное украинское, малороссийское видение современного мира», – сказал он.

Также парламентарий подчеркнул, что без России Совет Европы ждёт кризис, так как причина существования этой организации будет потеряна.

«ПАСЕ организована достаточно сложно и является таким органом, который не может оперативно принимать какие-то решения. Это всегда сложный договорной процесс. Но как мне кажется, все уже осознали, что отсутствие России ведёт эту организацию прямиком к кризису. Не к тому даже, что свет будут в шесть часов вечера выключать, а к тому, что разговаривать будет не о чем: о метеоритной угрозе, и только украинские резолюции принимать», – добавил Толстой.