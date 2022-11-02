В Госдуме подняли вопрос о федеральных гарантиях семьям мобилизованных

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Новости Украины

Меры господдержки семей участников СВО необходимо гарантировать на федеральном уровне, а работу с семьями вести через специализированные многофункциональные центры, чтобы минимизировать бюрократические издержки.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы провели специальный мониторинг по всем территориям страны, как поддерживаются семьи мобилизованных. Регионов 89, мер поддержки — 46. Практически каждый второй регион придумывает что-то своё. Нужен единообразный формат поддержки, и чтобы меры помощи были эффективными, а не просто на бумаге», – отметила она.

Одна из самых востребованных мер поддержки – единовременная выплата. Ее размер региональные власти устанавливают самостоятельно, исходя из возможностей бюджета субъекта. По мнению вице-спикера, финансовые выплаты необходимо вывести на федеральный уровень, чтобы гарантировать их предоставление.

«Нужно выходить на федеральные формы поддержки. Андрей Анатольевич Турчак (сенатор РФ — прим.ред.) направил письмо в правительство РФ с самыми популярными формами поддержки, которые востребованы и нужны нашим семьям, чтобы правительство рассмотрело возможность федерализации ряда льгот, и можно было иметь точную стабильную федеральную гарантию, что вот это точно будет, а остальное за счет территории можно расширять», – подчеркнула Кузнецова.

Он добавила, что забота о семьях, где папы воюют, задача объемная. С 1 ноября в приемные ЕР уже поступило около 14 тысяч обращений. Например, папы нет, возить ребенка в садик некому, просят перевести ребенка ближе к дому. Еще одна женщина попросила помочь с покупкой угля на зиму.

В результате в превентивном порядке все домохозяйства мобилизованных обследуются на предмет потребностей в угле и дровах. Что касается Крыма, то как можно быстрее провести газ в дома таких семей. Проблема в том, что семьи мобилизованных не всегда знают, на что могут претендовать и куда нужно обращаться.

«Сейчас в регионах создаются многофункциональные семейные центры, семейные МФЦ. Уже открыты в Орловской области, в Новгороде. Есть вопрос у семьи, пришел в МФЦ, и никуда больше ходить не надо. Но когда их открывали, не было мобилизации, и в работу таких центров эта зона не входила. Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных, чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро», – заключила Кузнецова.

Напомним, в Крыму и Севастополе мобилизованным выплачивают единовременно по 200 тысяч рублей и обещают выделять бесплатно землю под строительство жилых домов.