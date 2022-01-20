В Госдуме подняли вопрос об уместности американских биолабораторий в странах ОДКБ

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Вопрос об уместности американских биологических лабораторий на территории стран-членов ОДКБ обсуждался на закрытом заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ.

Об этом журналистам рассказал председатель комитета Леонид Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поговорили даже о вопросах здравоохранения. Содержания, например, в некоторых странах биологических лабораторий. Это не относится к ОДКБ, но это относится к политической составляющей. Как сопрягается нахождение в одном союзе и содержание этих лабораторий, по сути работа с нашим противником. На эти вопросы были даны ответы. Именно поэтому комитет носил закрытый характер. Не всегда нужно выносить на общественное обсуждение», – сказал Калашников.

Ранее сообщалось, что Центральная референс-лаборатория США в Казахстане подверглась нападению погромщиков во время недавних беспорядков в Алме-Ате. В ней исследовались опасные виды бактерий. Всего у Штатов в РК 6 таких лабораторий. В дни погромов казахские СМИ сообщали, что некие люди в костюмах химзащиты пробрались на территорию центра, разбили окно на первом этаже и что-то вынесли из здания. Представители миротворческих сил ОДКБ предлагали выставить охрану возле биолаборатории, однако власти Казахстана отказались, заявив, что справятся сами.