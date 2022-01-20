В Госдуме подняли вопрос об уместности американских биолабораторий в странах ОДКБ

20.01.2022  13:11 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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биооружие, Дзен, Казахстан, Политика, Россия, США


Вопрос об уместности американских биологических лабораторий на территории стран-членов ОДКБ обсуждался на закрытом заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ.

Об этом журналистам рассказал председатель комитета Леонид Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос об уместности американских биологических лабораторий на территории стран-членов ОДКБ обсуждался на закрытом заседании...

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«Мы поговорили даже о вопросах здравоохранения. Содержания, например, в некоторых странах биологических лабораторий. Это не относится к ОДКБ, но это относится к политической составляющей. Как сопрягается нахождение в одном союзе и содержание этих лабораторий, по сути работа с нашим противником. На эти вопросы были даны ответы. Именно поэтому комитет носил закрытый характер. Не всегда нужно выносить на общественное обсуждение», – сказал Калашников.

Ранее сообщалось, что Центральная референс-лаборатория США в Казахстане подверглась нападению погромщиков во время недавних беспорядков в Алме-Ате. В ней исследовались опасные виды бактерий. Всего у Штатов в РК 6 таких лабораторий. В дни погромов казахские СМИ сообщали, что некие люди в костюмах химзащиты пробрались на территорию центра, разбили окно на первом этаже и что-то вынесли из здания. Представители миротворческих сил ОДКБ предлагали выставить охрану возле биолаборатории, однако власти Казахстана отказались, заявив, что справятся сами.

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