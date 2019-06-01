В Госдуме пообещали Белоруссии контрольный пакет «Газпрома»

01.06.2019, Москва, Владимир Гладков

В случае формирования союзного государства 10 миллионов белорусов получают как минимум контрольный пакет в 160-миллионной России.

Об этом в эфире официального Youtube-канала «НОД» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас всё чаще говорят о союзном государстве с Белоруссией, в целом вся идея союзного государства – это не столько попытка восстановить Советский Союз, а на территории бывшего СССР создать новое образование, но ведь это не то же самое, что вернуть территории?» – спросил ведущий.

«Почему? Это наше внутреннее дело, как государство называется. Что такое международное право? Главный принцип – территориальная целостность в границах 1945 года – это Украина, Россия, Белоруссия и так далее, Ташкент. Внутри могут быть разные конституции, разные устройства, разные системы, это внутреннее дело народа.

Национальное союзное государство. Нация – это не этнический фактор, это государственнообразующий фактор, то есть, под нацией понимается народ, образовавший государство. Нация – в границах Советского Союза. Это не надгосударственная надстройка, это государственное строительство. То есть, это не мы добровольно с белорусами создаём, а это мы по закону восстанавливаем единую нацию, единое Отечество, сам Лукашенко, кстати, об этом говорил, и это единое Отечество с точки зрения правовой уже выстраивает отношения со своими частями и территориями. Может в любых форматах, как людям нравится», – заявил депутат.

«То есть, для нынешней власти Белоруссии это не является какой-то потерей суверенитета, наоборот, новые возможности, более широкие границы?» – уточнил журналист.

«Ну как, «потеря суверенитета», просто жители Белоруссии получают новый инструментарий под названием Союзное государство, которое внутри себя (это наше с белорусами дело) может быть конфедерацией, федерацией, как нам удобно. Но понятно, что белорусы, в случае формирования союзного государства, в той модели, которая идёт, получают как минимум контрольный пакет. То есть, имея 10 миллионов человек, они получают контрольный пакет над 160-миллионным государством с третью мировых богатств. Выиграют жители Белоруссии? Гигантским образом! Грубо говоря, они становятся акционерами «Газпрома», а до этого у них была маслобойня», – объяснил Фёдоров.