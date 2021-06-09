В Госдуме поспорили о памятнике известному коллаборационисту

09.06.2021, Москва, Елена Острякова

Депутата от «Единой России» Александр Шолохова возмутило упоминание памятника казачьему атаману Краснову в выступлении депутата от КПРФ Алексея Корниенко.

Говоря о недопустимости искажения истории, коммунист вспомнил об этом памятнике, который по его сведениям установлен на территории государственного музея, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы просил коллег использовать проверенную информацию, ибо подобная постановка вопроса оскорбительна. Там действительно имеет место установка памятника Краснову, которая произведена отнюдь не на территории государственного музея, а на территории частного владельца. Этим вопросом занимались и прокуратура, и суды, и ветеранские организации», – сказал Шолохов.

Несмотря на протесты ведущего, слово взял депутат от «Справедливой России» Олег Шеин.

«Дискуссия эта многолетняя. Мне кажется, что неважно, стоит памятник нацистскому пособнику на территории частного домовладения или на частной территории, учитывая то, что пережила наша страна, и консенсус, который есть в парламенте. Здесь нет уже ни Союза правых сил, ни «Яблока». Мы должны быть последовательными и запрещать подобного рода объекты, в том числе на частных территориях», – сказал Шеин.

Он написал в своем телеграм-канале, что намерен обратиться в Генпрокуратуру.

В станице Еланской Шолоховского района с 2007 года стоит мемориал “Донские казаки в борьбе с большевиками”. Центральным элементом комплекса является четырехметровая скульптура Краснова, который в годы Великой Отечественной войны служил Германии. Мемориал установлен на территории частного музейного комплекса, принадлежащего Владимиру Мелихову. Частный музей Мелихова считается одним из лучших в России по теме казачества. Многочисленные петиции жителей и даже суды не привели к сносу скандального памятника.