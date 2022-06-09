В Госдуме поспорили, ожидает ли Россию экономический рост

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Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговые послабления для граждан и компаний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности освобождены от НДФЛ сделки, совершенные в целях вывода компаний из-под незаконных санкционных ограничений. Предоставлены льготы компаниям, занимающимся производством электроники, и полезными ископаемыми.

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Для повышения привлекательности инвестиций в золото от НДФЛ освобождаются доходы от продажи золота в слитках. Помимо этого, увеличивается сумма налогового вычета при НДПИ при добыче нефти в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Оппозиционные депутаты раскритиковали законопроект за то, что он предоставляет льготы добывающей, а не обрабатывающей промышленности.

«Объективная экономическая ситуация такова, что не только спада не будет, но возможен экономический рост. Внешняя экономическая конъюнктура такова по отношению к России благоприятная, что несмотря на санкции. Есть спрос на сырье – традиционный предмет экспорта России. Плюс самый потрясающий рост цен на все предметы экспорта. Все будет зависеть от того, как будут вести себя экономические власти, и как будет осуществляться кредитно-денежная политика. Если будет делаться все, как сейчас, спад будет», – заявила независимый депутат Оксана Дмитриева.

По информации коммуниста Михаила Щапова, нефтяникам уже были предоставлены льготы на триллион рублей, но они по-прежнему зависят от западного оборудования.

Оппонентам возразил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров.

«Закон нужен для настройки системы под сегодня. Вопрос не в том, какая цена на нефть и на газ, а в том, сколько их мы сможем продать. Те люди, которые говорят о благоприятной конъюнктуре, просто обманывают людей, создавая завышенные ожидания и скрывая реальную тяжелую ситуацию, в которой нам приходится работать и в которой надо принимать выверенные точечные решения. Нам всем, независимо от политических взглядов, стоит подумать, какие нормы в ближайшие несколько месяцев могут понадобиться срочно для экономики. Это не так выгодно с точки зрения телевизора, но важно для страны и людей», – сказал он.