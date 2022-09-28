В Госдуме поспорили – закрывать или нет границы для уклонистов

В условиях СВО Россия должна закрыть свои границы.

Об этом на заседании парламента заявил депутат-коммунист Николай Харитонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно бесконечно сжимать кулаки в карманах, но давайте выступим с инициативой, чтобы состояние нашей души совпадало с теми, кто на передней линии фронта. Давайте примем мужественное решение на период полного наведения порядка в новой России с новыми регионами – всякий вылет и выезд прекратим. Кому хочется ехать – Донбасс, Луганск, Запорожье – восстанавливать территорию.

Давайте примем мужественное решение в угоду большинству наших избирателей, которые думают так же, как и мы. Давайте приостановим. Разве можно бесконечно говорить об этой отрыжке 30 лет. Четко сказать, что нет сегодня полной мобилизации, но внутри – сердечная, душевная должна быть полная мобилизация», – сказал Харитонов.