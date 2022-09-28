В Госдуме поспорили – закрывать или нет границы для уклонистов
В условиях СВО Россия должна закрыть свои границы.
Об этом на заседании парламента заявил депутат-коммунист Николай Харитонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можно бесконечно сжимать кулаки в карманах, но давайте выступим с инициативой, чтобы состояние нашей души совпадало с теми, кто на передней линии фронта. Давайте примем мужественное решение на период полного наведения порядка в новой России с новыми регионами – всякий вылет и выезд прекратим. Кому хочется ехать – Донбасс, Луганск, Запорожье – восстанавливать территорию.
Давайте примем мужественное решение в угоду большинству наших избирателей, которые думают так же, как и мы. Давайте приостановим. Разве можно бесконечно говорить об этой отрыжке 30 лет. Четко сказать, что нет сегодня полной мобилизации, но внутри – сердечная, душевная должна быть полная мобилизация», – сказал Харитонов.
Ему возразил спикер Вячеслав Володин.
«А может, и лучше, что они уезжают. Зачем они здесь в ситуации, когда страна столкнулась с вызовами? Потребители, предатели. Они пугаются любых шорохов. Да все они прекрасно понимают. Здоровые, молодые и не очень, как правило, обеспеченные, у них все хорошо. Но страна у них на втором месте, если не на четвертом и на пятом. Поэтому они туда и бегут, оставляя своих родителей, бабушек и дедушек. Пускай государство заботится», – резюмировал Володин.
Спасибо!
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