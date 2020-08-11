В Госдуме поставили Белоруссию перед выбором: единое Отечество или ликвидация

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

С точки зрения международного права у Белоруссии нет шансов на сохранение своей государственности, и единственный приемлемый вариант для неё – это осуществить возвращение к единому Отечеству с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что Белоруссия не имеет будущего как суверенное государство с точки теории вопроса. Потому что она не существовала как суверенное государство в 1945 году. Белоруссия была Отечеством в границах от Бреста до Владивостока.

И это означат, что шансов на создание государственности у Белоруссии, без третьей мировой войны, где его ещё надо заслужить, не существует. Почему тогда есть независимое, формальное государство Белоруссия, как, впрочем, и Россия? Из-за американцев, которые закрывают глаза на нарушение международного права при формировании независимой государственности, не существующей в системе 1945 года.

И, естественно, они делают это, пока есть Россия как недобитый Советский Союз. Как только они решают проблему Путина и Москвы, они автоматически и не признают никакую незаконную Белоруссию, это понятно. Как Украину, Россию и прочие.

Поэтому у Белоруссии единственный вариант – это восстановить Отечество, за которое каждый третий белорус отдал свои жизни в 1941-1945 годах. Это единое Отечество от Бреста до Сахалина, или Владивостока. Другого варианта не существует.

Да, белорусы этим отечеством должны управлять, это не должно быть Отечество, в которое они вошли. Это должно быть Отечество, которое они организовали, присоединив к себе территории Россию, Украины, и так далее. Но оно должно быть в границах международного права, то есть в границах 1945 года. И это единственный вариант», – отметил он.

Евгений Фёдоров подчеркнул, что в противном случае Белоруссия рано или поздно будет полностью ликвидирована.

«Второй вариант – это ликвидация в соответствии с международным правом. Поэтому за Лукашенко и проголосовали 80%. Все прекрасно понимают, что Лукашенко не тот кандидат, который будет строить единое Отечество. Он даже признался, что ему предложили его возглавить, а он отказался.

Это единственный путь. И дорога к нему идёт через право, через судебную процедуру и восстановление международного права», – резюмировал депутат Госдумы.