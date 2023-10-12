В Госдуме потребовали обязать иностранные автоконцерны размещать в РФ свои онлайн-сервисные программы

Елена Острякова .  
12.10.2023 21:57
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Беспредел, Дзен, Дискриминация, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Санкции, Скандал, Транспорт


Необходимо законодательно закрепить, что все сервисные программы к автомобилям, попадающим в Россию, должны быть размещены на территории РФ – точно так же, как персональные данные российских граждан могут храниться только на отечественных серверах.

Об этом депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил на конференции «Современный Автосервис — 2023» в Сочи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо законодательно закрепить, что все сервисные программы к автомобилям, попадающим в Россию, должны быть...

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«На сегодня важнейшая проблема автовладельцев и автосервисов — компьютерные программы западных производителей. Вернее, отключение от них российских пользователей. Например, у компании Volvo есть программа VIDA, которая дает возможность управления автомобилем дистанционно, допустим, включить подогрев двигателя. Volvo отключила такой сервис для российских автовладельцев. Программа VIDA до 2015 года устанавливалась на компьютер, а теперь работает через интернет, пока сервер находится в Швеции.

Существуют также специальные сервисные программы. В них есть инструкции, как собрать/разобрать машину или тот или иной агрегат, как правильно сделать ремонт, какие затяжки существуют для конкретных болтов и так далее. Отключили.

Это большая проблема для наших компаний, которые обслуживают автомобили. Не только легковые, но и грузовики Volvo, MAN, Scania, которых в России много. Грузовой транспорт в данном случае — это инфраструктура, перевозки, логистика. Легковой — вопрос безопасности наших граждан», – сказал депутат.

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