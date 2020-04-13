13.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика, Россия
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В Госдуме потребовали от Лукашенко сдать полномочия «с последней улыбкой на устах»




Президент Белоруссии Александр Лукашенко несет личную ответственность за рекордные темпы роста зараженных коронавирусом.

Об этом в интервью изданию «Подъем» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Сейчас Белоруссия в мировых лидерах по темпам прироста. Лукашенко лично виноват. Белоруссии нужен новый президент», – заявил лидер либеральных демократов.

Он назвал «шапкозакидательством» белорусскую стратегию борьбы с коронавирусом.

«Он должен обратиться за помощью к Москве, сложить полномочия, как Янукович, и переехать жить сюда куда-нибудь. Он доведёт Белоруссию. Потому что кругозор директора совхоза не годится, чтобы управлять страной. Пускай с последней улыбкой на устах сдаст полномочия и освободит Белоруссию от своего неумелого руководства», – сказал Жириновский.

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