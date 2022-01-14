В Госдуме потребовали перестать замалчивать проблему русских в Казахстане

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Россия долгое время замалчивала и не поднимала открыто вопрос нарушения прав русского населения в Казахстане.

Об этом заявили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин отметил, что, несмотря на официально декларируемое «национальное равноправие», в органах власти Казахстана нет представителей, защищающих интересы русского населения, которого в стране почти четыре миллиона.

«В новом составе правительства, сформированном Токаевым, судя по фамилиям, первый вице-премьер русский и министр по чрезвычайным ситуациям. В то же самое время в этом правительстве присутствует министр, который зарекомендовал себя как откровенный русофоб. Я имею в виду министра по информации, общественным связям и так далее», – напомнил депутат.

Он отметил, что националисты в последние годы все больше усиливают влияние в Казахастане.

«Есть проблемы, связанные не только с социально-экономическим укладом, не только со структурой управления, но и проблемы межнационального диалога, который фактически в Казахстане заморожен, по внешности представлен как существующий, но на самом деле не происходящий. Это всё проблемы, которые необходимо решать, часть из этих проблем президент Токаев назвал в своём выступлении при утверждении нового главы правительства, часть из этих проблем публично не обсуждаются. Например, проблемы русского населения внутри Казахстана – тем не менее, они существуют. И, безусловно, существует необходимость разобраться с той волной национальных радикалов, которые всё большее влияние оказывают на казахскую молодёжь, многие из которых ни во что не ставят прошлое Казахстана вместе с Россией, по-своему оценивают путь Казахстана, считают, что надо закручивать гайки в национальном вопросе», – добавил Затулин.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников напрямую заявил о недоработке Москвы на казахстанском направлении.

«На сегодняшний день можно сказать так – и китайцы, и американцы (под американцами имею в виду собирательный Запад), и националисты борются друг с другом за власть. Единственное, что там нет русской партии, и это удивительно, это явный мощный просчёт российской дипломатии – не создать в Казахстане, который действительно является подбрюшьем России, тем более, начавшем очень сильно националистически ориентироваться», – подчеркнул Калашников.