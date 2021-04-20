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20.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Запад, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
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В Госдуме потребовали решительно ликвидировать офшорную лазейку для олигархов


Из-за офшорных зон Россия ежегодно теряет около пяти триллионов рублей в год, которые могли бы поступать в бюджет в виде налогов.

Об этом, выступая с трибуны Госдумы РФ, заявил депутат парламента Николай Арефьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, российские бизнесмены зарегистрировали юридические адреса в 84-х офшорах мира.

«У нас 44 тысячи предприятий зарегистрированы за рубежом, в офшорах, в 84-х государствах мира. И наше государство заключило с этими 84-мя государствами договор об избежании двойного налогообложения. И отказалось от своей части налогов, которые должны они уплачивать.

В результате наша страна потеряла около пяти триллионов в год только из-за того, что мы упускаем эти налоги, которые убегают в офшорные зоны. Ну, вот недавно с двумя странами – с Кипром и с Нидерландами мы денонсировали этот договор. А все остальные-то 82 государства остались под этим договором и деньги продолжают туда утекать.

На Кипре общая сумма российских денег достигла 186 миллиардов долларов, а в Сингапур в 17-м году было отправлено 10 миллиардов долларов. Они нам что, не нужны? Почему мы эти деньги отдаем? И как помогать этим предприятиям, которые сегодня зарегистрированы в офшорах», – заявил Арефьев.

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