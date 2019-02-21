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21.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Политика, Россия
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В Госдуме потребовали смены правительства

Правительство РФ должно быть переформатировано после вчерашнего послания президента к Федеральному собранию.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Послание обозначает поворот текущего технократического либерально-консервативного курса к социальному. Возникает вопрос: готово ли правительство в своем нынешнем составе реализовывать эти идеи президента? Многим членам социально-экономического блока правительства  и руководства Центробанка придется отказаться от своих любимых монетаристских идей. А среди них не только исполнители, но и идеологи либерального курса. Они навязывают обществу непопулярные реформы и гордятся этим», – сказал Емельянов.

По его мнению, президент понимает, что правительство не сможет выполнить поставленные задачи, и поэтому назначает для него жесткие сроки.

«Надо ли нам терять этот год? Может, начать переформатировать правительство уже сейчас и включить в него представителей оппозиционных фракций», – сказал Емельянов.

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