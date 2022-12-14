В Госдуме потребовали возродить СМЕРШ

Госдума РФ приняла сегодня законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для организаторов диверсионных сообществ.

С комментарием выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации руководства ФСБ, только за последний период на границе РФ было задержано более 400 преступников, которые пытались проникнуть с территории Украины. Ликвидировано более 50 преступных группировок, которые осуществляли незаконное производство оружия. Фактически мы сегодня имеем дело с организованными диверсионными группами, которые с момента госпереворота на Украине и майдана под руководством инструкторов США, Канады, Великобритании и Польши готовились к осуществлению преступной деятельности на территории РФ», – заявила она журналистам.

По словам Яровой, ответственность за обучение диверсионной деятельности вводится, чтобы упредить решение граждан проходить такое обучение.

По словам депутата Олега Нилова, партия «Справедливая Россия» выступает за более радикальные наказания.

«Наши добрые депутаты и представители правительства предлагают продолжать рубить хвост по частям этому наглому зверью. Наше предложение – только смертная казнь. Только высшая мера может как-то предупреждать и минимизировать угрозы совершения террористических и диверсионных актов. СМЕРШ надо возвращать, тем более, в особое время. Какие 15-20 лет?! В нашей Конституции есть смертная казнь. В нашем уголовном кодексе есть пять оснований, по которым преступник приговаривается к высшей мере наказания. Почему этих преступников мы самыми опасными не считаем? Одно из оснований – приговоренный к смертной казни не может быть выдан по обмену так легко, как это сделали с извергами из «Азова». У него не будет надежды на то, что он сможет избежать пожизненного наказания», – сказал Нилов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что Госдума сегодня сделала первый шаг к признанию Украины террористическим государством.

«По сути мы приравниваем диверсантов к террористам, что сделать было пора уже давно. Главная диверсионная угроза сегодня исходит от Украины. По сути, мы делаем первый шаг к тому, чтобы в перспективе признать украинский режим террористическим, разумеется, если он не изменит свою политику. Пока мы намеков на это не наблюдаем», – сказал Слуцкий.

Организаторов диверсионного сообщества хотят сажать в тюрьму на 15-20 лет и штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей. За склонение к диверсиям, вербовку и финансирование диверсантов тюремный срок составит 8-15 лет, штраф — 300-700 тысяч или в размере дохода преступника за 2-4 года. Если он использовал служебное положение, придется заплатить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, или в размере дохода за 3-5 лет, а срок заключения увеличится как минимум на 10-20 лет.

Также вводят уголовный срок 10-20 лет для пособников диверсантов, которые информируют преступников, обещают их скрыть, предоставляют орудия преступления. А тех, кто проходит обучение диверсионной деятельности, предлагают сажать за решетку на 15-20 лет.

Максимальным наказанием для организаторов преступного сообщества, вербовщиков, учеников диверсионных школ, пособников – будет пожизненное заключение. При этом им дадут шанс избежать наказания, если они сообщат властям о подготовке диверсии или о прохождении обучения.