В Госдуме потребовали запретить в России черных кредиторов и коллекторов

25.11.2020, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов, усиливающих наказание для нелегальных кредиторов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предлагается ввести уголовную ответственность, включая лишение свободы на срок до трёх лет. Также предусматриваются штрафы от 30 тыс. до миллиона рублей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Многие депутаты критиковали законопректы за их запутанность. Представитель ЛДПР Дмитрий Пьяных считает, что законопроекты недостаточны и запоздали.

«Еще в январе Владимир Жириновский заявлял о необходимости полностью списать долги граждан перед микрофинансовыми организациями и запретить их деятельность полностью. Свыше 40 млрд руб составляет долг граждан.

В такие организации люди приходят не от хорошей жизни, часто в состоянии аффекта, связанного с необходимостью быстрого поиска денег на операцию, например. Человек не может здраво оценить условия, которые ему предлагают. Этим пользуются нечестные люди, которые переписывают на себя квартиры и дома», – сказал Пьяных.

Он предложил запретить также «смежную» коллекторскую деятельность в России.

Авторы законопроекта против радикального запрета микрофинансирования, обосновывая это тем, что в подобных организациях россияне занимают в общей сложности 10 млн рублей «от зарплаты до зарплаты».