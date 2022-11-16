В Госдуме предлагают «криворуким украинским зенитчикам» отдать все советские ракеты

16.11.2022  15:24 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Польша, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

После того, как выяснилось, что украинские ракеты упали на территорию Польши, спровоцировав угрозу начала Третьей мировой войны, следовало бы лишить Киев всего советского «оккупационного» наследия.

«Криворукие украинские зенитчики чуть не устроили нам Карибский кризис. Предлагаем «Алмаз-Антею» взять пример с мировых автопроизводителей и отозвать все комплексы С-300, находящиеся в пользовании ВСУ. Видимо, появились неисправности от плохого хранения, обслуживания, воровства и продажи деталей в страны третьего мира», – отметил депутат Госдумы Алексей Нечаев.

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После того, как выяснилось, что украинские ракеты упали на территорию Польши, спровоцировав угрозу начала...

«А если всё в порядке с ЗРК, пусть Министерство обороны пригласит натовских инструкторов и горе-наводчиков на стажировку и повышение квалификации. Сроком на 10 и более лет. Иначе они такими темпами развяжут войну в Европе», – опасается депутат.


А спикер МИД России Мария Захарова предлагает извиниться и полякам.


«Президент Польши назвал падение  ракеты «несчастным случаем».  Ещё вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков.  Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?».

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