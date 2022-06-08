В Госдуме предлагают перекрыть экспорт в страны, поставляющие оружие на Украину

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Новости Украины

Фракция «Справедливой России» в Госдуме РФ направила на отзыв в правительство РФ законопроект, предлагающий запретить экспорт в страны, поставляющие оружие на Украину.

Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил депутат Андрей Кузнецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительству предлагается принять законопроект, который вводит полный запрет на экспорт определенной продукции в страны, которые ведут недружественную политику в отношении РФ. В частности настолько недружественную, что поставляют вооружение вооруженным силам Украины для того, чтобы продолжались убийства мирных жителей и граждан России, находящихся на Донбассе. Мы не можем поставлять продукцию и ресурсы – газ, нефть, зерно, удобрения – в те страны, которые хотят нас убивать», – сказал Кузнецов.

Он перечислил номенклатуру экспорта России в США, которая может быть использована для производства вооружений высокой дальности и «современного оружия убийства, которое в конечном итоге, уничтожает Россию». Это алюминий, алюминиевые сплавы и изделия, ракетные двигатели и запчасти для самолетов, оптика, лазерное оборудование.

«Они закупают у нас уран, чтобы поддерживать свою энергетическую систему. Энергетическая система поддерживает оборонную промышленность США. Точно так энергетическая система ЕС поддерживает оборонную промышленность этих стран. Мы поставляем газ на предприятия, которые изготавливают пушки, которые убивают наших людей на Донбассе. Мы обязаны это остановить», – сказал Кузнецов.

Конкретный перечень товаров, экспорт которых подлежит запрету, по мнению депутата, должен определять главнокомандующий РФ.