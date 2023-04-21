В Госдуме предлагают признать незаконным решение Хрущева по передаче Крыма

Анатолий Лапин.  
21.04.2023 08:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Политика, Россия


Россия должна признать незаконной и отменить передачу Крыма в состав УССР, которая состоялась в 1954-м году.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна признать незаконной и отменить передачу Крыма в состав УССР, которая состоялась в...

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По мнению Затулина, тогда советская власть действовала вопреки своим собственным законам, потому включение полуострова в состав Украины является нелегитимным.

«Надо бы нам оценить вновь решение 1954 года, о том, как Крым был передан в состав Украины. Почему? Потому что мы слышим до сих пор одно и то же: «Это наша земля, верните наш Крым, это наше море, это наша Ялта».

С каких пор? С 1954 года. В 54-м году у России украли Крым решением партийных органов, принятым с нарушением всех возможных законов Советского Союза. Так нам бы, – мы – единственные продолжатели Советского Союза, – вернуться бы к этому и отменить эти решения демонстративно. Чтобы не было этой операции в головах, что мы у Украины украли Крым, который ей принадлежал. С каких пор?

Это нужно сделать, и тогда (в 2014-м, – авт.) мы поддержали это, но были какие-то мнения, в том числе, в администрации президента, что вот, мы провели референдум, эти все вопросы закрыли и больше к этому возвращаться не будем.

Мы их не закрыли. Мы для себя их закрыли, а для мира – нет, и нам надо по этому пути пройти», – заявил Затулин.

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