В Госдуме предлагают Путину собрать олигархов и потребовать 25% на СВО
23.07.2025 12:35
(Мск) , Москва
Владимир Путин должен собрать российских олигархов и потребовать от них направлять 25% прибыли на поддержку СВО.
С таким предложением к президенту сегодня с трибуны Госдумы обратился глава КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Зюганов считает, что олигархи уклоняются от поддержки СВО, при этом претендуя на государственную поддержку.
«Глянул – 25 миллиардов дополнительно хапнули наши олигархи. Я бы на месте Путина их пригласил и сказал: «25 процентов мне на СВО, и тогда будем побеждать».
Все положат! Надо принимать это решение. Они не хотят в этом участвовать», – посетовал депутат.
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