В Госдуме предлагают разместить российские ракеты в Сербии

11.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна заявить Западу о готовности нанесения превентивных ударов по новым базам НАТО вблизи своих границ. В ответ на провокационную активность альянса Москве следует разместить больше ракет на западном направлении – не только на своей территории, но и, например, в Сербии.

Об этом в ходе парламентских слушаний заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактика должна быть наступательная, не надо стесняться говорить о том, что возможен и упреждающий удар. Нужно смело ставить в концепцию упреждающий удар и выставлять свои ракеты. Всё подвести к западным границам, в Калининград поставить самые мощные ракеты, Сербия, пока не вошла в НАТО, поставить.

Надо их держать под прицелом, они все боятся, они в страхе, а мы им: «Давайте отойдём за Урал». Мы уже танки отвели за Урал. А они к нам подошли сейчас все. Поэтому эта позиция неправильная», – отметил парламентарий.