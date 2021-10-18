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18.10.2021 12:19 (Мск)
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Соотечественники, Украина
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В Госдуме предлагают революционно упростить получение гражданства РФ для украинцев и белорусов

Новости УкраиныМосква ) – Владимир Гладков ) – В Государственную Думу РФ внесли законопроект, значительно...

Москва ) – Владимир Гладков ) –

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, значительно упрощающий получение российского гражданства для представителей всех народов, проживающих на исторической территории России.

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Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые в нашем законодательстве поставлен вопрос о признании право возвращения на родину без всяких условий. И написано в этом законе кто такие соотечественники.

Что вызвало такой шквал эмоций на Украине? Потому что я написал, что всеми нашими соотечественниками мы считаем русских, украинцев, белорусов. Где бы они ни проживали, просто по факту того, что они являются русскими, украинцами и белорусами. Исторически, культурно и этнически близкими народами», – сказал он.

Константин Затулин подчеркнул, что сейчас для упрощённого получения российского гражданства соотечественнику необходимо предоставить множество документов и справок, многие из которых зачастую получить невозможно.

«Ведь если вы не докажете, что ваши предки по прямой восходящей линии жили на территории современной РФ, то вы уже не относитесь к категории тех, кто может получить упрощённое гражданство…

Если исходить из этого посыла, то вообще Гоголь не наш соотечественник. И Даль не наш соотечественник – он в Луганске родился. А мы признаём это Украиной, несмотря на наличие ЛНР и так далее. Это надо убрать», – объяснил политик.

Кроме того, он подчеркнул, что речь идёт обо всех народах, которые исторически проживают на территории современной России.

«Конечно, законопроект не ограничивается русскими, украинцами и белорусами. Там сказано обо всех народах, которые находятся в наших национальных государственных образованиях на территории России. И которые исторически проживают на территории РФ», – резюмировал Затулин.

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