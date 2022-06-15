В Госдуме предложили конфисковать имущество беглецов на Запад
Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил шире применять конфискацию как средство наказания. Он назвал ее «высшей экономической мерой воздействия».
Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Давайте двигаться дальше. Почему конфискацию не вернуть в полном объеме в Уголовный кодекс? Она была жуликами и проходимцами оттуда устранена. Нужно конфисковывать не только автомобили, но и дворцы этих жуликов, предателей Родины, которые сейчас уехали и бросили здесь все.
У нас много дворцов пионеров? Давайте использовать эти незабытые народом формы решения проблем детей, малоимущих, ветеранов войн», – сказал Нилов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.