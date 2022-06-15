В Госдуме предложили конфисковать имущество беглецов на Запад

15.06.2022  20:48 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил шире применять конфискацию как средство наказания. Он назвал ее «высшей экономической мерой воздействия».

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил шире применять конфискацию как средство наказания. Он...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Давайте двигаться дальше. Почему конфискацию не вернуть в полном объеме в Уголовный кодекс? Она была жуликами и проходимцами оттуда устранена. Нужно конфисковывать не только автомобили, но и дворцы этих жуликов, предателей Родины, которые сейчас уехали и бросили здесь все.

У нас много дворцов пионеров? Давайте использовать эти незабытые народом формы решения проблем детей, малоимущих, ветеранов войн», – сказал Нилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть