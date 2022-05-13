В Госдуме предложили крымскую модель для освобожденных территорий Украины

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Новости Украины

Опыт Крыма по переходу в Российскую Федерацию необходимо применить на украинских территориях, которые пожелают стать субъектами РФ.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Госдумы, активный участник Крымской весны Михаил Шеремет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо выдумывать велосипед, – подчеркнул он. – На самом деле Крым является пуповиной, неким связующим звеном между Украиной образца до 2014 года и нынешней. Мы понимаем, как люди жили в тех реалиях, какой переходный период и как сегодня жить в России. И сегодня Крым один из быстро развивающихся регионов».

По словам депутата, разницу между украинским и российским Крымом вынуждены признать даже на Западе, хотя продолжают искать поводы для непризнания референдума 2014 года. И плебисцит является проявлением воли народа, который нужно применить на освобожденных от нацистской власти территориях, но только тогда, когда по ним перестанут стрелять ракетами.

«Тот флаг и тот ориентир, который сегодня представляет наш Крым для украинских территорий, конечно, является тем стимулом или тем маяком, на который необходимо двигаться . Я считаю, что есть модель, которую сегодня, как под копирку, можно перекладывать на эти территории. Но с учетом каких-то специфических ситуаций», – заключил Шеремет.