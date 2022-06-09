В Госдуме предложили обеспечивать армию по нормам военного времени

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Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил повысить обеспечение российских войск, принимающих участие в СВО на Украине.

Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши вооруженные силы в чрезвычайно ограниченных условиях СВО ведут боевые действия. Они ничем от войны не отличаются. А обеспечение их идет по нормам мирного времени. Если надо внести поправки, давайте внесем формулировку, что такое специальная военная операция, и попросим правительство наших военнослужащих обеспечивать по нормам военного времени», – сказал Коломейцев. «Давайте так и сделаем», – отреагировал спикер Вячеслав Володин.