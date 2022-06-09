В Госдуме предложили обеспечивать армию по нормам военного времени

09.06.2022  14:43 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Финансы


Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил повысить обеспечение российских войск, принимающих участие в СВО на Украине.

Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил повысить обеспечение российских войск, принимающих участие в...

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«Наши вооруженные силы в чрезвычайно ограниченных условиях СВО ведут боевые действия. Они ничем от войны не отличаются. А обеспечение их идет по нормам мирного времени. Если надо внести поправки, давайте внесем формулировку, что такое специальная военная операция, и попросим правительство наших военнослужащих обеспечивать по нормам военного времени», – сказал Коломейцев.

«Давайте так и сделаем», – отреагировал спикер Вячеслав Володин.

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