18.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия
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В Госдуме предложили открыть границы для граждан молодых республик




Ограничение въезда в РФ в связи с распространением коронавируса не должно касаться не только людей с российским гражданством, но и жителей Абхазии, Южной Осетии и республик Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается предпринятых мер, они мне кажутся на данный момент адекватными, и когда я говорю «адекватными», это не значит, что я преувеличиваю значение коронавируса, это значит просто, что мы должны реагировать на общественное беспокойство в том числе. Я бы только внёс поправку в решении о запрете въезда до 1 мая в Россию иностранцам. Я бы сделал исключение для Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, жителей Донецкой и Луганской народных республик. Эти люди живут в особых обстоятельствах.

Да, среди них есть граждане РФ, которым это не запрещено, но решение было о том, чтобы, скажем, граждане Абхазии, не имеющие российских паспортов, не въезжали. В условиях Абхазии, мне кажется, это очень формальное решение, и мне кажется, что оно принято формальным образом. Мы должны были бы понимать, в какой ситуации эти территории находятся и каким образом они развиваются», – заявил Затулин.

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