В Госдуме предложили отменить осенние выборы

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Необходимо отложить региональные выборы в России в этом году до победного завершения специальной военной операции на Украине.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил глава «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях СВО – нужно ли нам осенью проведение голосования. У нас единение должно быть. Мы должны быть все как один, а на выборах мы должны бороться друг с другом. Мы сегодня в этом зале все поддердживаем президента и СВО, а на выборах мы должны говорить о наших противоречиях», – сказал лидер партии.

Как пример, он привёл секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который неоднократно посещал Донбасс.

«Молодец! Он каждую неделю там, он делает правильные вещи. А наступят выборы, что я должен говорить? Это та партия, которая повысила пенсионный возраст и прочие неприятности Зачем тратить огромные деньги? Давайте направим деньги на армию, на освобожденные территории. Сегодня на фронтах куётся настоящая русская и российская элита. Давайте их дождемся, когда они придут с победой, тогда выборы и проведем. Пусть принимают участие и как кандидаты, и как голосующие», – заключил Миронов.

По мнению известного российского политолога Евгения Минченко, который не замечен в активной поддержке спецоперации, такими заявлениями Миронов попытался затмить скандального политика Владимира Жириновского. Эксперт сомневается, что отмена выборов будет полезной для России.

«Есть люди, которые считают, что под шумок, под предлогом СВО можно отменить выборы, потому что гораздо удобнее сидеть несменяемым. Я считаю, что эта точка зрения глубоко ошибочна. Шансы на ее реализацию есть, но мало того, что выборы надо сохранить, я считаю, правила их надо либерализовать и давать больше возможности для реальной конкуренции, а Миронову, раз ему уж так неймется, что-то отрегулировать, куда-то переправить недостающую энергию, пусть запретят членам «Справедливой России» сексом заниматься. Не время же, товарищи. Всё для фронта, всё для победы!» – иронизирует Минченко в эфире «Общественной службы новостей».

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что лидер «эсеров» с трибуны Госдумы РФ вбрасывает тему отмены прямых выборов, так как протащить её кулуарно через администрацию президента не удалось.

«Там многие против отмены, так как не видят рисков для кампании, зато видят риски в критике их отмены. Мало того, отменить выборы в ЗС и гордумы невозможно без введения военного положения, а значит, какие-то кампании все равно пройдут, поэтому тезисы Миронова касаются только губернаторов. Против выборов, разумеется, та часть политического блока, которая сама хотела бы назначать глав, тем самым получив монополию не только на их кураторство, но и на процесс утверждения в регпарламентах. Одним из козырей группы «за отмену выборов» является тот факт, что времени на их подготовку отводится крайне мало, при этом спрогнозировать политическую стабильность в стране осенью, аккурат к выборам, аналитики не могут. Эти гипотетические риски сегодня вполне могут перевесить имиджевые потери», – считает политолог.

Стоит отметить, что оба политолога лишатся множества заказов в случае отмены выборов.