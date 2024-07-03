В Госдуме предложили отправить на фронт все браконьерские сети

Елена Острякова.  
03.07.2024 20:24
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У браконьеров нужно отнимать для вторичного использования не только стрелковое оружие, но и рыболовные сети.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У браконьеров нужно отнимать для вторичного использования не только стрелковое оружие, но и рыболовные...

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«Согласитесь, что кроме ружей, у браконьеров есть и автомобили-внедорожники, какие-то квадроциклы, катера, сети. Я на сетях останавливаю внимание. Сегодня очень нужны рыболовные сетки нашим бойцам. Защитить расположение получается, благодарая рыболовным сетям, которые в несколько слоев закрывают воздух от небольших квадрокоптерови, таким образом, спасают многие жизни.

Сегодня многочисленные рыбинспекторы отчитываются, что сотни тысяч метров этих сетей изъято и уничтожено. Вот не надо их уничтожать!», – сказал Нилов.

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