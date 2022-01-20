В Госдуме предложили перенести столицу Украины в Донецк

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Новости Украины

Сегодняшняя Украина является сепаратистским и нежизнеспособным образованием, столицу «незалежной» необходимо перенести в Донецк.

Об этом в эфире интернет-канала «БелорусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда советская армия брала Киев, она создавала зону безопасности для РСФСР? Нет, она освобождала Отечество, это принципиальное отличие. Людям на Украине нужно понимать, что их обманули. Им нужно понять логику процесса и строить свою жизнь и судьбу, исходя из событий в Москве», – отметил он.

«Потому что, как только в Москве победит НОД, автоматически зонтик накроет Украину, формат изменится. Я предлагаю этот вариант, обратите внимание не сепаратистское образование Украина, а столица Украины, как часть единого Отечества, например, Союзного государства», – сказал Фёдоров.

Стоит отметить, что Донбасс, который депутат хочет превратить в Украину, ещё в 2014 году на референдуме показал, что считает себя частью России, за что Киев и начал карательную операцию против жителей региона.

Напомним, политики и жители молодых республик Донбасса неоднократно заявляли, что видят своё будущее только в составе России, интеграция в состав которой продолжается полным ходом – ради этого они воевали и погибали. В то время как возвращение в состав Украины жители ЛДНР считают уже невозможным.