В Госдуме предложили перенять для Новороссии крымский опыт работы с инвалидами

Елена Острякова.  
06.12.2023 20:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Медицина, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


В новых российских регионах нужно применять крымский опыт социализации инвалидов.

Об этом сегодня на пресс-подходе в Госдуме РФ заявила депутат от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В новых российских регионах нужно применять крымский опыт социализации инвалидов. Об этом сегодня на...

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«На днях мне написали из Донецка. Там люди еще 20 лет назад получили бессрочные справки об инвалидности, и теперь, когда ДНР вошла в состав России, им необходимо пройти переосвидетельствование. У нас уже есть опыт, когда людям переподтверждали инвалидность без ненужных перепроверок.

Так сделали, например в Крыму 9 лет назад. Понятно, что некоторые травмы с человеком на всю жизнь, и незачем его таскать по врачебным кабинетам. Опыт Крыма нужно применить в новых регионах России. У местных жителей и без того стресс, связанный с военными действиями, и нужно относиться к ним деликатно, налаживать системы социализации», – сказала Скрозникова.

Она направила запрос в адрес министра труда и социальной политики РФ.

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