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Новости Украины

Если Украина продолжает бить по территории России спустя четыре месяца после начала СВО, то в ее проведении есть явные недочеты.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Мы считаем, что, наверное, есть какие-то недочеты в организации нашей СВО, если через 4 месяца у нас продолжают беспилотники долетать до территории нашей страны. Надо не разговоры вести о наказании центров принятия решений, а наказывать уже. Две платформы в Крыму, где 5 погибших, 7 пропавших, 90 эвакуированных. Бесконечная стрельба по Брянской и Белгородской областям. И то, что происходит с Донецком, должно сконцентрировать все силы авиации и стереть с лица Земли место, откуда производятся обстрелы. Никакой сложности нет. Идет какая-то игра. Становится непонятным, почему нельзя подавить Авдеевку», – сказал Коломейцев.

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Напомним, что сегодня утром украинский беспилотник рухнул на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и вызвал пожар.

Бежавший в Израиль либеральный политолог Станислав Белковский указывает, что беспилотник, ставший причиной пожара, был якобы изготовлен на предприятии, принадлежащем украинскому политику Виктору Медведчуку, сейчас находящемуся под арестом в СБУ.

«Украина успешно осуществила импортозамещение. В области БПЛА. Первой жертвой этого импортозамещения стал Новошахтинский НПЗ (Ростовская область, РФ). По некоторым данным, этот завод принадлежит семье легендарного В. В. Медведчука», – написал Белковский в своем ТГ-канале.