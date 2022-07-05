В Госдуме предложили создать альтернативную международную туристическую организацию

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Комитет по туризму Госдумы РФ предлагает создать международную туристскую организацию, альтернативную той, из которой Россия недавно вышла.

Об этом сегодня заявил депутат Сангаджи Тарбаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она могла бы работать над упрощением визового режима, развитием транспортного сообщения, интеграцией культурного и исторического пространства», – сказал Тарбаев.

Спикер Вячеслав Володин поддержал инициативу и выразил надежду на то, что новая организация объединит партнеров России.