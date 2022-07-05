В Госдуме предложили создать альтернативную международную туристическую организацию

05.07.2022  18:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Туризм


Комитет по туризму Госдумы РФ предлагает создать международную туристскую организацию, альтернативную той, из которой Россия недавно вышла.

Об этом сегодня заявил депутат Сангаджи Тарбаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комитет по туризму Госдумы РФ предлагает создать международную туристскую организацию, альтернативную той, из которой...

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«Она могла бы работать над упрощением визового режима, развитием транспортного сообщения, интеграцией культурного и исторического пространства», – сказал Тарбаев.

Спикер Вячеслав Володин поддержал инициативу и выразил надежду на то, что новая организация объединит партнеров России.

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