В Госдуме предложили Украине реальную формулу обмена пленными

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Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех» не может быть реализован. Такое мнение высказывает депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотелось бы отметить, что предложение «всех на всех» вполне разумное, но на практике подобные обмены происходят после прекращения боевых действий, после заключения мира, подписания соответствующих соглашений. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день украинских военнопленных в разы больше, чем российских, то обмен «всех на всех» в условиях продолжающейся специальной военной операции не будет равноценным», – пишет Саралиев в своем тг-канале.

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Он предлагает обменять (например, накануне Пасхи) всех военных РФ, находящихся в плену, на такое же количество пленных украинцев, за исключением лиц, осужденных за тяжкие преступления.

«Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон. Россия заберет из украинского плена всех наших бойцов, в обмен отдадим ровно столько же украинских военнопленных. К примеру, уже сегодня российская сторона готова передать Украине для обмена 500 военнопленных. Оставшихся в нашем плену военнослужащих ВСУ будем тоже обменивать, в случае, если наши бойцы попадут в плен. Беспокоиться о тех украинских военных, кто все же останется в плену по окончании СВО, смысла нет, поскольку рано или поздно, но мир все же наступит, и эти люди вернутся на Родину. Держать их в России будет незачем», – подчеркнул депутат.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева опасается, что Киев может отклонить инициативу, поскольку разделяет пленных на «первый» и «второй» сорта.

«Вопрос, согласится ли Киев с его приоритетами в отношении нацистов «Азова» и наплевательским отношением к простым ВСУ-шникам», – указала Рябцева.