В Госдуме предложили ввести в Карабах российских миротворцев

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Решить застарелый конфликт между Арменией и Азербайджаном возможно с помощью введения миротворческих сил со стороны Российской Федерации.

Об этом в ходе пресс-подхода представителей фракций в Государственной Думе сказал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня депутаты Государственной Думы примут заявление о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Мы считаем, что вооруженный конфликт недопустим и нет альтернативы мирным переговорам. Мы призываем стороны прекратить боестолкновения и сесть за стол переговоров, естественно Россия готова выступить и посредником и той стороной, которой обе воюющие стороны доверяют. Это будет сказано в заявлении депутатов Государственной Думы.

От себя добавлю, что, к сожалению, мы видим, что внешние силы, здесь легко догадаться, что это не какие-то абстрактные силы, а конкретно член НАТО Турция, явно способствуют развитию этого конфликта, застарелого конфликта, я напомню, что проблемы начались еще с 1988 года и регулярно там вспыхивают горячие конфликты. Я считаю, что возможно нужно будет прибегнуть, после того как стороны договорятся о прекращении огня и разведения вооруженных сил, возможно о миротворческих силах со стороны Российской Федерации», – заявил Миронов.

Он подчеркнул, что улаживанию конфликта при посредничестве России способствует безусловное доверие ей со стороны Армении и Аербайджана.

«Не могу не обратить внимания, что меньше всего хотелось, чтобы та проблема перекинулась на российских армян и азербайджанцев, которые находятся на территории России, чтобы они не начали конфликтовать. В этой связи заявление Государственной Думы более чем своевременно», – добавил политик.