В Госдуме предложили ввести военный налог

Елена Острякова.  
12.04.2023 16:13
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы


Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагает ввести военный налог, которым надо обложить мужчин, не подлежащих мобилизации.

Об этом он заявил сегодня журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагает ввести военный налог, которым надо обложить...

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«Средств бюджетных, как мы видим, не хватает для того, чтобы удовлетворить все потребности каждого участника СВО. Так давайте обратимся к тем, кто мог быть мобилизован из 34 миллионов военнообязанных мужчин, к тем, кто не подпадает ни под какой призыв (это еще миллионы получивших «белый билет»). Для этих категорий – ввести военный налог на время СВО.

Во многих странах это используется, в той же Украине. 2-3% от налога на доходы физических лиц. Это что, невозможные траты и потери?», – сказал Нилов.

Он считает, что критиковать его будут только украинские агенты.

«ЦИПСОшная аудитория, опасаясь принятия такого решения, в очередной раз набросится на меня с хаем и гиканьем. Я обращаюсь не к ним, не к блогерам диванным. Я обращаюсь к мужчинам. Больше всего опасений, что будет мобилизация. Кто-то бежит, кто-то прячется. Так вот, заплатив тысячу-две в месяц, многомиллионная армия военнообязанных решит серьезнейшую проблему. Это десятки-сотни миллиардов рублей ежемесячно.

Если люди очень богатые, пусть заплатят 5% к НДФЛ. Этих денег хватит на то, чтоб участвующим в СВО в два и больше раз увеличить денежное довольствие и направить каждому не через Минобороны, а напрямую дополнительные средства – до 100 тысяч в месяц для того, чтобы они могли приобрести себе любые технические средства», – резюмировал депутат.

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