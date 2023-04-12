В Госдуме предложили ввести военный налог

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Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагает ввести военный налог, которым надо обложить мужчин, не подлежащих мобилизации.

Об этом он заявил сегодня журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Средств бюджетных, как мы видим, не хватает для того, чтобы удовлетворить все потребности каждого участника СВО. Так давайте обратимся к тем, кто мог быть мобилизован из 34 миллионов военнообязанных мужчин, к тем, кто не подпадает ни под какой призыв (это еще миллионы получивших «белый билет»). Для этих категорий – ввести военный налог на время СВО. Во многих странах это используется, в той же Украине. 2-3% от налога на доходы физических лиц. Это что, невозможные траты и потери?», – сказал Нилов.

Он считает, что критиковать его будут только украинские агенты.

«ЦИПСОшная аудитория, опасаясь принятия такого решения, в очередной раз набросится на меня с хаем и гиканьем. Я обращаюсь не к ним, не к блогерам диванным. Я обращаюсь к мужчинам. Больше всего опасений, что будет мобилизация. Кто-то бежит, кто-то прячется. Так вот, заплатив тысячу-две в месяц, многомиллионная армия военнообязанных решит серьезнейшую проблему. Это десятки-сотни миллиардов рублей ежемесячно. Если люди очень богатые, пусть заплатят 5% к НДФЛ. Этих денег хватит на то, чтоб участвующим в СВО в два и больше раз увеличить денежное довольствие и направить каждому не через Минобороны, а напрямую дополнительные средства – до 100 тысяч в месяц для того, чтобы они могли приобрести себе любые технические средства», – резюмировал депутат.