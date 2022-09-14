В Госдуме предложили выделять деньги на кино только режиссёрам, поддержавшим СВО

14.09.2022  20:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Фракция «Справедливая Россия» внесла сегодня на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон о государственной поддержке кинематографии.

Об этом сегодня журналистам сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция «Справедливая Россия» внесла сегодня на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает внесение изменений...

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«У нас можно получить финансирование. Либо продюсер, либо прокатчик, либо демонстратор национального фильма заключает контракт с органом исполнительной власти (как правило, министерством культуры – либо с Фондом кино) и получает бюджетные деньги. Мы считаем, что такие деньги нельзя выдавать тем продюсерам, прокатчикам или демонстраторам наших фильмов, которые имеют непогашенную судимость по уголовным статьям за дискредитацию нашей армии, за поддержку ограничений, санкций против нашей страны или отдельных физических лиц, либо те же самые административные статьи.

Если государство готово финансировать отечественные фильмы, то только тем – кто занимает патриотическую, правильную позицию. А те, кто плюет на свою Родину и вонзает нож в спину нашим воинам, не должны получать никаких государственных денег», – сказал Миронов.

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