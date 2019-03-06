В Госдуме предложили запретить американскому сенатору въезд в Европу

06.03.2019, Москва, Галина Шершнева

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил не только включить американского сенатора Бена Кардина в российский санкционный список, но и добиться применения к нему санкций со стороны Евросоюза.

«Посмотрите этот вопрос. А лучше, чтобы ему был закрыт доступ в Европу. В Европе этот вопрос нужно поставить. Он что, игнорирует решения судов Испании. Наступательней надо быть. Вы что, в себя не верите? Вперед», – сказал Володин.

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Поводом стала позиция американца по делу депутата Госдумы РФ Владислава Резника, который в числе 17 российских был оправдан испанским судом по обвинению в отмывании денег преступной группировки. При этом российский депутат остается фигурантом санкционного списка, в который он был включен по инициативе Кардина. Сенатор инициировать снятие с Резника санкций отказался, ссылаясь на то, что депутат связан с принятием Россией решений по Крыму и Донбассу.

«Господин Кардин должен извиниться. И дальше вопрос парламента и коллеги Резника, примет ли он эти извинения или нет. Человека неправомерно включили под санкции. Где Украина и где Резник? Тема санкционных решений — это атавизм времен холодной войны. Поэтому вопросы нужно ставить более жестко», – сказал Володин сегодня на заседании Госдумы.

Он поручил проработать, исходя из международных норм, вопрос о привлечении Кардина к ответственности распространение ложной информации в отношении Резника.

«Мы члены многих организаций, мы участвуем в парламентских ассамблеях, где участвуют представители конгресса США. Но если политик обвинения строит на домыслах и причисляет нашего товарища к преступникам, а затем, когда состоялся высший суд Испании, он моментально меняет свои обвинения и навешивает ему уже политические претензии, так нельзя», – сказал Володин.