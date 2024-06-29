В Госдуме предложили засекретить работу с иностранцами по примеру Крыма

Анатолий Лапин.  
29.06.2024 15:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Россия, Санкции, Экономика


Десятилетний опыт Крыма и Севастополя по работе с засекреченными иностранными инвесторами для обхода западных санкций должен быть распространен на другие регионы России.

Об этом в рамках Петербургского юридического форума заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Десятилетний опыт Крыма и Севастополя по работе с засекреченными иностранными инвесторами для обхода западных...

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«У нас, в Севастополе и Крыму действует свободная экономическая зона. Самая главная изюминка – по постановлению правительства, работа в свободной экономической зоне позволяет резиденту оставаться невидимым.

И у нас работают международные инвесторы, но их невозможно в свободном доступе увидеть, данные закрыты. И я знаю, что у нас инвестируют в том числе иностранные компании в виноградарство, виноделие, у нас с 18 года бум на производство вина и соответствующих продуктов, потому что мы приняли закон, который дает возможность местным производителям – 100 рублей вложил в оборудование, производство, в виноградную лозу, – 80 рублей тебе обратно федеральный бюджет возвращает, поэтому бум колоссальный, и инвесторы туда заходят.

Для примера, за прошлый год только по Севастополю инвестиции в экономику через свободную экономическую зону – 14 миллиардов рублей. Это только Севастополь, я Крым не беру.

На мой взгляд, мы можем сегодня опыт работы Севастополя и Крыма перекладывать на другие регионы. В новых территориях тоже образуются свободные экономические зоны. Самый главный опыт – попытаться защитить иностранных инвесторов, не афишируя их присутствие – возможно они под другими брендами будут находиться», – заявил Белик.

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