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16.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В Госдуме предупредили Украину – «на Донбассе уже 500 тысяч наших граждан»

Новости Украины

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать республики Донбасса.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давно надо признать Донецкую и Луганскую республики. Там уже 500 тысяч наших граждан живет и работает. И те, кто сегодня угрожают войной, должны знать: мы будем защищать Русский мир и свои интересы из всех имеющихся для этого средств. И все провокаторы, бандеровцы и црушники должны знать об этом», – сказал Зюганов.

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