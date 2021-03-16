В Госдуме предупредили Украину – «на Донбассе уже 500 тысяч наших граждан»

16.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать республики Донбасса.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давно надо признать Донецкую и Луганскую республики. Там уже 500 тысяч наших граждан живет и работает. И те, кто сегодня угрожают войной, должны знать: мы будем защищать Русский мир и свои интересы из всех имеющихся для этого средств. И все провокаторы, бандеровцы и црушники должны знать об этом», – сказал Зюганов.