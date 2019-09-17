В Госдуме пригрозили Зеленскому уголовным делом

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Слова президента Украины Владимира Зеленского о намерениях вернуть Крым – это покушением на территориальную целостность России.

Об этом на пресс-конференции заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, вот, Зеленский говорит о возврате Крыма – это же преступление! То есть президент соседней страны покушается на территориальную целостность России. Крым – это Россия. Надо всем это запомнить раз и навсегда! И все, кто будет говорить о том, чтобы Крым вернуть кому-то, – это преступление. Надо возбудить уголовное дело против Зеленского», – заявил Жириновский.

При этом, как сообщал ПолитНаивгатор, в Госсовете Крыма заявили, что Зеленский обманывает своих граждан относительно Крыма.