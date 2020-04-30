В Москве раскусили план Украины по зачистке Донбасса

30.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина представляет угрозу как с медицинской точки зрения, так и с точки зрения возможных провокаций со стороны Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В понедельник выступал наш министр иностранных дел и говорил, что на самом деле во встрече на высоком уровне руководителей четырёх государств нет, потому что Украина не выполняет своих договорённостей. Мы бесконечно слышим от руководства Украины сомнения, что их вообще необходимо выполнять…

Казалось бы, в этот момент есть благоприятные возможности для того, чтобы предпринять решения, которые кому-то там из национал-патриотов не нравились, произвести разведение по всему периметру соприкосновения с ДНР-ЛНР. Этого не делается, более того, Украина от этого принципиально отказывается. Провести ещё какие-то решения. Вместо этого мы слышим всякие версии, как сначала мы зайдём в Донбасс, потом мы выйдем на границу, потом мы, может быть, проведём выборы. Надо полагать, что между этим пройдёт зачистка от нежелательных элементов, которые в результате этих выборов могут победить. Поэтому никакого продвижения нет, а есть полное слияние образов Зеленского и Порошенко», – заявил депутат.

По его словам, Украина – это страна, которая не демонстрирует способность управлять и справляться со своими внутренними трудностями,

«Вы представляете опасность для окружающих, в этом проблема. Не только опасность, связанную с коронавирусом, но и опасность, связанную с тем, что вы страна, которая в любой момент готова на провокацию. Что значит неразведение войск по периметру? Значит резервируют за собой возможность в любой момент обострить ситуацию – новые жертвы, новые обстрелы и взаимная пикировка, если не сказать большего», – добавил Затулин.