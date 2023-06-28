В Госдуме призвали бороться с насекомыми – союзниками США

Елена Острякова .  
28.06.2023 18:29
  (Мск) , Москва
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Биооружие, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Терроризм, Украина


Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила предусмотреть в национальном докладе по фитосанитарному контролю меры по обеспечению биобезопасности, исходя и результатов расследования по американским лабораториям на Украине.

С таким предложением она выступила перед пленарным заседанием Госдумы с участием главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила предусмотреть в национальном докладе по фитосанитарному контролю меры по...

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«Ранее парламент провел расследование по факту деятельности американских биолабораторий на Украине. В рамках данного расследования мы однозначно убедились в том, что технологии двойного назначения, которые активно разрабатываются Пентагоном, во многом ориентированы на возможность причинения реального экономического ущерба другим странам», – сказал Яровая.

По ее словам, это, в том числе, касается возможности использования вирусов и патогенов в отношении сельхозкультур. Она привела в пример проект США «Насекомые союзники».

«Он направлен на то, чтобы решить задачу переноса такими насекомыми генно-модифицированных вирусов и патогенов. Их легко замаскировать под естественные очаги возникновения проблем», – сказала Яровая.

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