В Госдуме призвали бороться за жизнь задержанных СБУ братьев Кононовичей

19.05.2022  14:57 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Политические репрессии, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Пример Украины наглядно продемонстрировал, что тенденция сноса памятников советской эпохи всегда заканчивается насилием, национализмом и русофобией.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Владимир Исаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если вы не занимаетесь воспитанием своих детей, их воспитанием займутся ваши враги. К сожалению, такой пример у нас есть в соседней Украине, где националистические настроения стали развиваться, в том числе, благодаря изъятию советского прошлого из своей истории.

Даже у нас в стране, к сожалению, находились политические деятели, которые приветствовали этот пещерный антикоммунизм. Правильно, говорят, уходите из этого «совка», сносите памятники Ленину.

Только они не задумывались, что после «ленинопада» украинские националисты на этом не остановились. Дальше они начали сносить памятники Петру Первому, Суворову, Жукову, Пушкину и до сих пор не останавливаются. Эти события ещё раз доказали, что самые ярые антисоветчики являются самыми лютыми и непримиримыми русофобами», – сказал депутат.

«Сейчас на себе это испытали комсомольцы братья Кононовичи. Это моя личная боль. После 2014 года их неоднократно задерживали и избивали. Они сохранили верность своим принципам и убеждениям. С 5 на 6 марта ребята были задержаны СБУ. Прогрессивная молодёжь с разных стран мира выступила в их защиту, и мы тоже будем за них бороться, будем бороться до конца за их свободу и жизнь», – призвал Исаков.

Напомним, что активистов Компартии братьев Кононовичей задержали за «пророссийские» и «пробелорусские» взгляды.

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