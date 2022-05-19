В Госдуме призвали бороться за жизнь задержанных СБУ братьев Кононовичей

Пример Украины наглядно продемонстрировал, что тенденция сноса памятников советской эпохи всегда заканчивается насилием, национализмом и русофобией.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Владимир Исаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы не занимаетесь воспитанием своих детей, их воспитанием займутся ваши враги. К сожалению, такой пример у нас есть в соседней Украине, где националистические настроения стали развиваться, в том числе, благодаря изъятию советского прошлого из своей истории.

Даже у нас в стране, к сожалению, находились политические деятели, которые приветствовали этот пещерный антикоммунизм. Правильно, говорят, уходите из этого «совка», сносите памятники Ленину.

Только они не задумывались, что после «ленинопада» украинские националисты на этом не остановились. Дальше они начали сносить памятники Петру Первому, Суворову, Жукову, Пушкину и до сих пор не останавливаются. Эти события ещё раз доказали, что самые ярые антисоветчики являются самыми лютыми и непримиримыми русофобами», – сказал депутат.